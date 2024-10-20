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Обновленный Kia Sportage демонстрирует новый изогнутый широкоэкранный дисплей

В обновленном Kia Sportage заметили новый изогнутый широкоформатный дисплей

Фейслифтинг Kia Sportage обещает заметные изменения, которые были замечены во время тестирования модели на Нюрбургринге.

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Обновленный Kia Sportage на тестах
Обновленный Kia Sportage на тестах

Основные из них сосредоточены на передней части автомобиля. Kia Sportage теперь оборудован новой решеткой радиатора и вертикальными фарами, что придает ему более современный и агрессивный вид. Сзади обновили бампер и фонари.

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Изменения в салоне также заслуживают внимания. В автомобиле новый изогнутый широкоформатный дисплей, а двухспицевое рулевое колесо и минималистичный переключатель скоростей добавляют элемент стиля и функциональности.

Kia Sportage предлагает широкий выбор силовых агрегатов, включая турбированный 1,6-литровый двигатель с легкой гибридной технологией, который развивает 148 л.с. Также доступен гибрид общей мощностью 226 л.с. и подключаемый гибрид с мощностью до 261 л.с. Такое разнообразие позволит покупателям выбирать более подходящие варианты.

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Ожидания от фейслифтинга высоки, и многие автолюбители с нетерпением ждут его официального представления. Это обновление может стать важным шагом для компании, укрепляя ее позиции в сегменте компактных внедорожников.

Ожидается, что дебют обновленной версии состоится 24 октября, что создает интригу вокруг предстоящего события.

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Источник: Сarscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 9
20.10.2024
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-27