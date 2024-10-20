Обновленный Kia Sportage демонстрирует новый изогнутый широкоэкранный дисплей

В обновленном Kia Sportage заметили новый изогнутый широкоформатный дисплей

Фейслифтинг Kia Sportage обещает заметные изменения, которые были замечены во время тестирования модели на Нюрбургринге.

Обновленный Kia Sportage на тестах

Основные из них сосредоточены на передней части автомобиля. Kia Sportage теперь оборудован новой решеткой радиатора и вертикальными фарами, что придает ему более современный и агрессивный вид. Сзади обновили бампер и фонари.

Изменения в салоне также заслуживают внимания. В автомобиле новый изогнутый широкоформатный дисплей, а двухспицевое рулевое колесо и минималистичный переключатель скоростей добавляют элемент стиля и функциональности.

Kia Sportage предлагает широкий выбор силовых агрегатов, включая турбированный 1,6-литровый двигатель с легкой гибридной технологией, который развивает 148 л.с. Также доступен гибрид общей мощностью 226 л.с. и подключаемый гибрид с мощностью до 261 л.с. Такое разнообразие позволит покупателям выбирать более подходящие варианты.

Ожидания от фейслифтинга высоки, и многие автолюбители с нетерпением ждут его официального представления. Это обновление может стать важным шагом для компании, укрепляя ее позиции в сегменте компактных внедорожников.

Ожидается, что дебют обновленной версии состоится 24 октября, что создает интригу вокруг предстоящего события.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Сarscoops