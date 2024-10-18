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В России появился в продаже надежный и проверенный «японец» по цене Lada Vesta

В России вышел в продажу новый Suzuki Swift по цене 1,9 млн рублей

Хэтчбек Suzuki Swift продолжают привозить в РФ по параллельным каналам, цены на автомобиль начинаются от 1,9 млн рублей. Примерно столько же стоит Lada Vesta в топ-версии Techno (цена за авто с МКП 1 885 000 рублей, а с вариатором – 1 960 000 рублей).

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За минимальные 1 899 000 рублей новый Suzuki Swift японской сборки продает частное лицо из Самары. У автомобиля кожаный салон, русифицированная мультимедиа с сенсорным дисплеем, функция запуска двигателя с кнопки, однозонный климат-контроль и другие опции.

Suzuki Swift
Suzuki Swift

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В Астрахани и Санкт-Петербурге хэтчбеки в более бедной комплектации оценили в 1 950 000 и 1 999 000 рублей соответственно. В отличие от первого, у них обоих тканевый салон и простая магнитола с небольшим монохромным дисплеем.

Технически все предлагаемые Suzuki Swift одинаковы. Они оснащены 4-цилиндровым атмосферником объемом 1,2 литра и мощностью 83 л. с. и роботом.

Suzuki Swift
Suzuki Swift

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Suzuki
Количество просмотров 21
18.10.2024
Фото:Suzuki
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