Почему столичные гаишники отказались от легендарных «стаканов»

Московские гаишники отказались от «стаканов», установленных к ЧМ-2018

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы так и не стали использовать так называемые «стаканы» – уличные постовые кабины, установленные в городе к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

На спецтрассах и около правительственных зданий сотрудники стоят в кабинках, но чаще они располагаются в патрульном автомобиле. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что «стаканы» утратили практический смысл.

«Сейчас в подобных сооружениях смысла нет, потому что на улице уже нет постовых с полосатой палочкой, которые регулируют движение. Это ушло в прошлое. Как и «стаканы», которые просто стоят и ржавеют. Они не нужны уже в последние 30 лет точно», – считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, «стаканы» можно сравнить с красными телефонными будками в Лондоне, где их решили оставить просто для исторического антуража. Однако Москва рано или поздно окончательно от них избавится, считает Моржаретто. Он полагает, что новых будок возводить не станут, а экипажи ДПС могут греться зимой и в служебных машинах.

«Кабины для гаишников когда-то возводили под стационарные посты. Сегодня они все отменены, их не существует. Регулировщиков у нас тоже практически нет, инфраструктура под них не нужна. Уверен, что по этой причине будки сносят. Их востребованность равна нулю», – считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Смысл в этих сооружениях есть только в местах, где необходимо постоянное присутствие сотрудника полиции, например, на закрытых охраняемых территориях. Но это крайне редкий случай. А вот стоять на каждом переходе бессмысленно с учетом нынешнего развития камер», – полагает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

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Источник: «Газета.Ru»