Ferrari представила новейший флагманский суперкар: подробности

1200-сильный Ferrari F80 будет выпущен ограниченным тиражом в 799 единиц

Суперкар выпущен ограниченной серией всего в 799 экземпляров. Цена, начинающаяся от 3,6 миллионов евро, наглядно демонстрирует эксклюзивность модели и её место в высшей лиге суперкаров. Поставки ожидаются в начале 2026 года.

Ferrari F80

Основа Ferrari F80 – лёгкое и прочное шасси из углеродного волокна, обеспечивающее невероятную жесткость и управляемость. Адаптивная подвеска, активное антикрыло, задний диффузор и передний спойлер работают в унисон, генерируя феноменальную прижимную силу в 1000 кг, буквально приклеивая машину к дороге на высоких скоростях. Даже изгиб воздуховода, выполненный в форме латинской буквы «S», не случаен – он тщательно спроектирован для оптимизации аэродинамики.

Ferrari F80

Сердцем F80 является передовой 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель V6 F163CF последнего поколения. Он развивает внушительные 900 л.с., а в тандеме с 800-вольтовой гибридной системой общая мощность достигает 1200 л.с. Это настоящий взрыв энергии, который управляется 8-ступенчатой коробкой передач F1 DCT с двойным сцеплением – технологией, заимствованной из мира Формулы 1 и обеспечивающей молниеносное переключение передач. Колесная база составляет 2665 мм, емкость топливного бака равна 63,5 литра.

Ferrari F80

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Источник: ITHome