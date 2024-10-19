Хорошо известный в России добротный японский кроссовер вернулся под новым именем

В России в продаже появился кроссовер Subaru Crosstrek по цене 5 млн рублей

Российский рынок автомобилей переживает период перемен, и одним из ярких событий стало возвращение знакомого многим компактного кроссовера Subaru XV, но уже под новым именем – Subaru Crosstrek. Владивостокский дилер «ДВ-Альянс» предлагает эту модель по цене, которая, мягко говоря, удивляет: 4 995 000 рублей. Эта впечатляющая сумма в несколько раз превышает стоимость предшественника, продававшегося официально в России до 2022 года.

Subaru Crosstrek

За почти пять миллионов рублей покупатель получает Subaru Crosstrek с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 182 л.с. Автомобиль оснащен полным приводом, который является визитной карточкой Subaru, и бесступенчатой трансмиссией – вариатором. Это, в сочетании с модифицированной платформой SGP (Subaru Global Platform), обеспечивает неплохие ходовые характеристики, известные поклонникам марки.

Subaru Crosstrek

Внешне Crosstrek демонстрирует обновленный дизайн: светодиодная оптика, стильные рейлинги на крыше, измененная решетка радиатора и новые бамперы. Модернизированная подвеска с улучшенными пружинами и амортизаторами обещает более комфортную и управляемую езду.

Интересно, что, несмотря на приостановку официальных поставок, Subaru заявляла о сохранении гарантийных обязательств и самостоятельной поставке запчастей в Россию. Однако, как эта гарантия будет реализована в случае покупки Crosstrek через параллельный импорт – вопрос открытый и требует уточнения у дилера.

Интерьер Subaru Crosstrek

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews