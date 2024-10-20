Просторный салон, богатое оснащение, недорого: новый седан скоро поступит в продажу

Продажи нового седана Geely Preface 2025 стартуют в Китае 27 октября

Китайский автопром продолжает удивлять мир инновациями и доступностью своих автомобилей. Ярким примером этого является новый седан Geely Preface 2025, который уже успел завоевать сердца автолюбителей.

Geely Preface 2025

Geely Preface 2025 получил обновленный дизайн, который стал еще более выразительным и запоминающимся. Зауженные фары с дневными ходовыми огнями, решетка радиатора с вертикальными ламелями и новый серебряный логотип придают автомобилю элегантный и спортивный вид.

Салон автомобиля также претерпел значительные изменения. Черная цветовая гамма в сочетании с качественными материалами создает атмосферу комфорта. Большой 14,6-дюймовый центральный экран и 10,2-дюймовая цифровая приборная панель придают интерьеру современный и технологичный вид. Автомобиль будет оснащен аудиосистемой с 6 динамиками, он получит антибактериальный кожаный руль, перфорированные кожаные сиденья и двухзонный климат-контроль. Водительское сиденье будет обладать электрорегулировкой.

Интерьер Geely Preface 2025

Geely Preface 2025 предлагается с двумя вариантами двигателей: 1,5-литровым турбомотором и 2,0-литровым турбомотором. Оба двигателя сочетают в себе высокую мощность и экономичность, что делает автомобиль идеальным как для городской езды, так и для дальних путешествий.

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Источник: ITHome