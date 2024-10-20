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Просторный салон, богатое оснащение, недорого: новый седан скоро поступит в продажу

Продажи нового седана Geely Preface 2025 стартуют в Китае 27 октября

Китайский автопром продолжает удивлять мир инновациями и доступностью своих автомобилей. Ярким примером этого является новый седан Geely Preface 2025, который уже успел завоевать сердца автолюбителей.

Geely Preface 2025
Geely Preface 2025
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Geely Preface 2025 получил обновленный дизайн, который стал еще более выразительным и запоминающимся. Зауженные фары с дневными ходовыми огнями, решетка радиатора с вертикальными ламелями и новый серебряный логотип придают автомобилю элегантный и спортивный вид.

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Салон автомобиля также претерпел значительные изменения. Черная цветовая гамма в сочетании с качественными материалами создает атмосферу комфорта. Большой 14,6-дюймовый центральный экран и 10,2-дюймовая цифровая приборная панель придают интерьеру современный и технологичный вид. Автомобиль будет оснащен аудиосистемой с 6 динамиками, он получит антибактериальный кожаный руль, перфорированные кожаные сиденья и двухзонный климат-контроль. Водительское сиденье будет обладать электрорегулировкой.

Интерьер Geely Preface 2025
Интерьер Geely Preface 2025

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Geely Preface 2025 предлагается с двумя вариантами двигателей: 1,5-литровым турбомотором и 2,0-литровым турбомотором. Оба двигателя сочетают в себе высокую мощность и экономичность, что делает автомобиль идеальным как для городской езды, так и для дальних путешествий.

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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 15
20.10.2024
Фото:Geely
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