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Более 4,5 тысяч автобусов и электробусов в Москве оснащены акселерометрами

Автобусы и электробусы в Москве оборудованы российскими акселерометрами

Московский транспорт постоянно повышает комфорт и безопасность поездок пассажиров. Для этого улучшаются условия труда водителей, внедряются современные цифровые сервисы в работу эксплуатационных площадок, а также автобусы и электробусы оснащаются современными системами безопасности.

Уже больше 4,5 тыс. автобусов и электробусов Мосгортранса оборудованы российскими акселерометрами. Специальные датчики оценивают качество вождения и подают сигнал, если фиксируют расхождение с нормой.

Что делают акселерометры:

  • оценивают плавность хода машины в режиме онлайн;
  • отслеживают резкие маневры, торможение и ускорение;
  • фиксируют время и место, где произошло отклонение от нормы;
  • все данные доступны для проверки сотрудникам парка, которвый обслуживает маршрут;
  • сообщают водителю, что надо скорректировать стиль вождения.

Благодаря акселерометрам случаев падений пассажиров во время поездок становится еще меньше.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Уже более половины парка подвижного состава Мосгортранса оборудовано российским ПО для повышения качества обслуживания пассажиров. Акселерометры помогают водителям автобусов и электробусов обеспечивать безопасные поездки по всему городу.

Каждый случай отклонения от нормы фиксируется и разбирается службами, которые отвечают за бесперебойную работу маршрутов. Делаем поездки по столице еще удобнее и комфортнее, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин.

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Количество просмотров 10
21.10.2024
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