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Стало известно, какие шины выбирает большинство россиян

Fresh: 54% российских автомобилистов покупают шины из Китая

54% россиян, согласно исследованию автомобильного маркетплейса Fresh, покупают для своих автомобилей шины китайского производства.

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Еще 36% респондентов выбирают резину российского производства (включая тех, кто выпускает продукцию на бывших иностранных заводах). 10% граждан продолжают покупать шины зарубежных брендов, официально ушедших с рынка России.

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Также исследование показало, что 32% россиян могут сделать выбор в пользу нового неизвестного бренда, если он будет стоить существенно дешевле прочих аналогов. Разница в цене должна составлять при этом не менее 25%. Также 53% респондентов признались, что для них решающим фактором в пользу покупки является наличие расширенной гарантии.

Согласно опросу, 68% россиян отдают предпочтение шипованной зимней резине, так как это позволяет избежать ДТП на гололеде.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / fxquadro
Количество просмотров 9
21.10.2024
Фото:freepik / fxquadro
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