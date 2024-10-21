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Фестиваль ВОЛИН-ФЕСТ 2024 — известны дата и время!

В Московской области пройдет фестиваль рабочих профессий ВОЛИН-ФЕСТ 2024

24 октября 2024 года в 11:00 в Одинцовском городском округе Московской области на территории ведущего технического центра «Волин» в четвертый раз состоится уникальное событие международного масштаба, «Фестиваль рабочих профессий и современных достижений в автомобилестроении – ВОЛИН-ФЕСТ 2024».

Приглашаем принять участие в главном молодежном отраслевом мероприятии года. Этот авторский социальный проект направлен на продвижение русской инженерно-технической мысли и новых технологий в автомобилестроении, популяризации современных квалифицированных рабочих профессий и специальностей, культурно-социального и военно-патриотического развития школьников и молодежи.

В 2023 году удалось собрать и объединить 1200 участников из шести стран мира. В 2024 году планы более амбициозны. Участники фестиваля – это автопроизводители России, более 150 ведущих брендов-производителей и поставщиков автокомпонентов, автохимии и оборудования для автомобильного ремонта, более 40 профильных колледжей и техникумов, вузов и научных центров России, ярмарка вакансий от лучших отраслевых предприятий и СТОА Москвы и Московской области.

На новой современной выставочной площадке «Волин-Экспо» и основных производственных площадях технического центра на площади 8000 кв. м будут продемонстрированы последние современные достижения автомобилестроения от производства автотранспорта до техобслуживания и автомобильного ремонта, детейлинга, обучение и подготовка кадров для автобизнеса, будет продемонстрирована продукция ведущих российских компаний для автопрома.

В программе фестиваля будут организованы мастер-классы, творческие, общественные и военно-патриотические секции для школьников, молодежи и студентов. Новинкой фестиваля станет автомобильный спорт, представители которого покажут свои уникальные достижения.

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Количество просмотров 10
21.10.2024
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