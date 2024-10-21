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Знакомый недорогой «японец» снова появился в России по доступной цене

В России появились в продаже новые Nissan Qashqai по цене от 2,56 млн рублей

Nissan Qashqai второго поколения хорошо знаком россиянам, его выпускали на предприятии Nissan в Санкт-Петербурге. С 2022 года Nissan ушел из России, но новые Qashqai по-прежнему продаются в стране. На одном из крупных классифайдов таких машин около 40, а цены стартуют от 2,56 млн рублей.

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За столько автомобиль 2023 г. в. с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 144 л.с. и вариатором привезет под заказ салон из Санкт-Петербурга. У кроссовера медиасистема с большим экраном и клавишами управления звуком на руле.

Больший набор опций представлен в машине за 2,79 млн рублей, предлагаемой дилером из Новосибирска. Но у такого кроссовера будет 1,2-литровый мотор мощностью 115 л.с. В авто кожаные кресла, кожаный многофункциональный руль с клавишами управления круиз-контролем.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

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Nissan Qashqai есть в продаже в Чите. За машину с 2,0-литровым мотором просят 3,35 млн рублей. Остались 2,0-литровые Qashqai и у дилера в Воронеже, по цене от 3,36 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 18
21.10.2024
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+13