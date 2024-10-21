Знакомый недорогой «японец» снова появился в России по доступной цене
Nissan Qashqai второго поколения хорошо знаком россиянам, его выпускали на предприятии Nissan в Санкт-Петербурге. С 2022 года Nissan ушел из России, но новые Qashqai по-прежнему продаются в стране. На одном из крупных классифайдов таких машин около 40, а цены стартуют от 2,56 млн рублей.
За столько автомобиль 2023 г. в. с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 144 л.с. и вариатором привезет под заказ салон из Санкт-Петербурга. У кроссовера медиасистема с большим экраном и клавишами управления звуком на руле.
Больший набор опций представлен в машине за 2,79 млн рублей, предлагаемой дилером из Новосибирска. Но у такого кроссовера будет 1,2-литровый мотор мощностью 115 л.с. В авто кожаные кресла, кожаный многофункциональный руль с клавишами управления круиз-контролем.
Nissan Qashqai есть в продаже в Чите. За машину с 2,0-литровым мотором просят 3,35 млн рублей. Остались 2,0-литровые Qashqai и у дилера в Воронеже, по цене от 3,36 млн рублей.
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Источник: «Автоновости дня»