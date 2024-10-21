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Покупка дешевой незамерзайки может обернуться поездкой на медосвидетельствование

Эксперт Воротников: некачественная незамерзайка грозит проблемами с ГИБДД

Использование дешевой незамерзайки, которая чаще всего продается на обочинах дорог, вряд ли навредит машине, но может привести к проблемам с ГИБДД, рассказал автоэксперт Антон Воротников. Он пояснил, что такая жидкость часто имеет резкий запах спирта, который через воздушный фильтр проникает в салон машины.

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«Были случаи, когда человек заливал незамерзайку с высоким содержанием спирта, а потом его останавливали полицейские, проверяли на алкоголь и получали положительный результат, хотя человек ничего такого не употреблял. Подобное фиксировалось неоднократно», – рассказал специалист.

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Обычно повторные тесты показывают, что человек трезв. Но вряд ли кому-то захочется ехать на медицинское освидетельствование и терять время, отметил Воротников.

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Источник: «Ридус»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
21.10.2024
Фото:Depositphotos
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