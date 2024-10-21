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В Сети появились фото нового 7-местного кроссовера для российского рынка

Автоконцерн Soueast раскрыл дизайн интерьера и экстерьера нового кроссовера S07

Китайский производитель Soueast [Соуйс] раскрыл дизайн экстерьера и интерьера нового кроссовера сегмента SUV-С – S07. Пресс-служба компании обнародовала снимки новинки.

Интерьер Soueast S07
Интерьер Soueast S07
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В передней части кузова Soueast фирменная звездная решетка радиатора переходит в маску светодиодного фронтального освещения. LED-полоска дневных ходовых огней проходит по всей ширине капота стильного кроссовера.

Интерьер Soueast S07
Интерьер Soueast S07

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У кроссовера выразительные боковины кузова, восходящая подштамповка в нижней части и эффектные 19-дюймовые колесные диски. Эстетику профиля Soueast S07 подчеркивает элегантный спойлер на пятой двери. В корпус зеркал заднего вида встроены повторители сигнала поворотов и огни приветственного освещения – они проецируют фирменный логотип на дорогу.

Интерьер Soueast S07
Интерьер Soueast S07

«Главный стилистический элемент передней части Soueast S07 – симметрично разделенный бампер с интегрированными насадками выхлопной системы, а также светодиодная полоса на всю ширину автомобиля», – подчеркнули в пресс-службе.

Кроссовер доступен в семи цветовых вариантах: коричневом, черном, сером, синем, голубом, белом и жемчужно-белом. Салон выполнен в классическом черном цвете, есть также сочетание белого с синим и красного с черным.

Интерьер Soueast S07
Интерьер Soueast S07

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В списке оснащения заявлены: трехзонный климат-контроль, кресла с обогревом и вентиляцией, экран приборной панели и экран мультимедийной системы размером по 12,3 дюйма каждый, объединенные в единую консоль. Целевая аудитория Soueast S07 – это жители мегаполисов, ценящие время, новации, функционал, качество и безопасность.

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Источник: пресс-служба Soueast

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Светлана Тарасенко
Фото:Пресс-служба Soueast
Количество просмотров 8
21.10.2024
Фото:Пресс-служба Soueast
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