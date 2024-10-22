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Новые правила по парковочным местам: что ждет автовладельцев?

«Известия»: в России собираются сократить количество парковок около жилых домов

С 2026 года в России планируется сократить количество парковок рядом с жилыми домами и ввести гибкие нормы для многоэтажной застройки.

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Согласно дорожной карте Минтранса, Минстрой должен изменить существующие стандарты к декабрю 2025 года. Вступить в силу новые нормы могут в 2026 году.

Сокращение парковочных мест будет происходить одновременно с внедрением платных паркингов в регионах. В документе говорится, что это направлено на развитие общественного транспорта и снижение автомобилизации.

Плотность и параметры парковочных мест будут зависеть от типа строений и дорог.

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Новые нормы позволят строить многоэтажные дома с минимальным количеством парковок, отходя от старых стандартов, которые фиксировали зависимость машино-мест от числа квартир в зависимости от региона и типа жилья. Например, сейчас для комплексов экономкласса предусмотрено 0,1 места на квартиру, а для более дорогих — 1:1.

Также будет создан цифровой реестр парковочных мест, который обеспечит контроль за их использованием. В каждом общественном месте должны быть бесплатные места для инвалидов, данные о которых будут автоматически обновляться.

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Эксперты отмечают, что из-за этого владение автомобилем в крупных городах может стать непозволительной роскошью. Жители многоквартирных домов часто не выкупают парковочные места из-за их высокой стоимости и предпочитают бросать машины на обочинах и газонах. С введением строгого контроля такая практика изменится, однако спрос на жилье без парковок может упасть.

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Источник: «Известия»

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Алексеева Елена
Фото:Ярослав Чингаев/ТАСС
Количество просмотров 23
22.10.2024
Фото:Ярослав Чингаев/ТАСС
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