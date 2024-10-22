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На ней опасно ездить зимой: недостатки всесезонной резины

Эксперт Мершиев перечислил пять минусов всесезонных шин для зимы

Некоторые автовладельцы приобретают всесезонные шины, не предполагая об их серьезной опасности, в том числе, при эксплуатации в минусовую температуру, рассказал «Газете.Ru» собственник и руководитель автосервисов Fit Service Андрей Мершиев.

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Он пояснил, что всесезонные шины представляют собой покрышки с усредненными характеристиками. Состав их резиновой смеси таков, что такие шины недостаточно жесткие для лета и недостаточно мягкие для зимы. Изнашиваются они намного быстрее, чем сезонная резина. Также использование всесезонки ведет к повышению расхода бензина, отметил специалист.

Тормозной путь всесезонных шин в минусовую погоду на сухом или мокром асфальте, на льду и на снегу длиннее, чем у сезонных шин, из-за потери эластичности. Иными словами, возможности безопасного управления автомобилем снижены.

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Такая резина точно не подойдет для любителей спортивной езды из-за неустойчивого поведения на дороге. Также они не позволят разогнаться мощной машине.

Но использование всесезонки возможно в регионах с мягким и теплым, даже зимой, климатом. Также она может подойти для тех, кто проезжает на автомобиле не более 10 тыс. км в год, пояснил эксперт.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
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«За рулем»
Количество просмотров 1
22.10.2024
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«За рулем»
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