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Поразительная отзывная кампания: неожиданно отваливается педаль тормоза

FCA отзывает Hornet и Tonale из-за педали тормоза, которая может развалиться

Вот довольно поразительный отзыв от Fiat Chrysler Automobiles (FCA), затронувший модели Dodge Hornet 2024 года и Alfa Romeo Tonale 2024-2025 годов.

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Педаль тормоза на этих автомобилях может отвалиться неожиданно на 21 069 автомобилях. К счастью, автопроизводителю неизвестно о каких-либо травмах, полученных в результате данной проблемы. Однако одна авария все же произошла среди множества зарегистрированных отказов.

Dodge Hornet
Dodge Hornet

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Документы об отзыве, поданные в Национальное управление безопасности дорожного движения США, не содержат четкого объяснения, кроме сообщения об отваливающейся педали. Ремонт очень простой – дилеры установят болт и гайку в тормозной узел, чтобы укрепить педаль. При этом неизвестно, заменяет ли новый болт тот, который мог ослабнуть или вообще не был установлен. Исправление занимает всего 30 минут, и, естественно, для владельцев транспортных средств оно бесплатно.

Alfa Romeo Tonale
Alfa Romeo Tonale

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Если педаль выйдет из строя во время движения, водителям Hornet и Tonale рекомендуют использовать электронный стояночный тормоз. Он по-прежнему функционирует во время движения и может остановить автомобиль. Кроме того, автоматическая система экстренного торможения автомобиля остается активной независимо от педали. Тем не менее, советуют исправить баг прежде, чем потребуется экстренное вмешательство.

Подавляющее большинство отзывов приходится на Dodge Hornet, охвачено 16 960 экземпляров. Первая зарегистрированная проблема датируется ноябрем 2023 года.

По состоянию на 1 октября материнская компания Stellantis получила 12 отчетов по всему миру, которые могут быть связаны с этой проблемой.

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Источник, фото: Motor1

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Алексеева Елена
Количество просмотров 16
26.10.2024
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