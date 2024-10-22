«Китайцы» лидируют на российском авторынке: установлен рекорд продаж
По итогам сентября текущего года российские автодилеры продали 93,1 тыс. новых легковых машин китайских марок, что стало рекордным показателем за все время присутствия «китайцев» в РФ.
Haval реализовал 19,7 тыс. машин, Geely – 16 тыс., Changan – 11,5 тыс., Jetour – 4 тыс., Jaecoo – 3 тыс., Tank – 3 тыс., а GAC – 2,3 тыс.
Продажи китайских моделей в сентябре тоже установили новые рекорды. Так, у Haval Jolion их объем в начале осени составил 9,6 тыс. штук, у Chery Tiggo 4 Pro – 5,5 тыс., у Geely Monjaro – 5 тыс., у Geely Atlas – 3,2 тыс., у Changan CS35 Plus – 2,4 тыс., у Geely Atlas Pro – 2 тыс., у Tank 300 – 1,9 тыс., у Haval H3 – 1,5 тыс., у Jaecoo J8 – 1,1 тыс.
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Источник: «Автостат»