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«Китайцы» лидируют на российском авторынке: установлен рекорд продаж

В сентябре дилеры продали на рынке России рекордное количество китайских машин

По итогам сентября текущего года российские автодилеры продали 93,1 тыс. новых легковых машин китайских марок, что стало рекордным показателем за все время присутствия «китайцев» в РФ.

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Haval реализовал 19,7 тыс. машин, Geely – 16 тыс., Changan – 11,5 тыс., Jetour – 4 тыс., Jaecoo – 3 тыс., Tank – 3 тыс., а GAC – 2,3 тыс.

Продажи китайских моделей в сентябре тоже установили новые рекорды. Так, у Haval Jolion их объем в начале осени составил 9,6 тыс. штук, у Chery Tiggo 4 Pro – 5,5 тыс., у Geely Monjaro – 5 тыс., у Geely Atlas – 3,2 тыс., у Changan CS35 Plus – 2,4 тыс., у Geely Atlas Pro – 2 тыс., у Tank 300 – 1,9 тыс., у Haval H3 – 1,5 тыс., у Jaecoo J8 – 1,1 тыс.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
22.10.2024
Фото:Depositphotos
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