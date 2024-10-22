Что влияет на желание россиян купить китайскую машину

Эксперт Швед: Часто принять решение о покупке «китайца» помогает тест-драйв

Система контроля и управления персоналом SteadyControl проанализировала более 150 автосалонов и выяснила, почему больше половины клиентов уходят без консультации менеджера.

Часто принять решение о покупке помогает тест-драйв: в 2021 году до 40% клиентов покупали авто после его испытания, а на китайских марках показатель достигал 50%, если после тест-драйва были закрыты все вопросы клиента о модели.

В 2024 году почти половина клиентов не доходила до презентации автомобиля, потому что сотрудник салона не отрабатывал возражения.

Исследование показало, что 7 клиентам из 10 поступает предложение пройти тест-драйв, но проходит его только 41%. При этом 65% россиян готовы купить машину только после прохождения тест-драйва. По информации SteadyControl, именно качество обслуживания и соблюдение процессов в автосалонах влияет на желание приобрести авто сразу.

Мнение эксперта

Директор SteadyControl Auto Егор Швед:

— Спрос на китайские машины с учетом рыночной повестки продолжит расти. При этом уровень клиентского сервиса в дилерских центрах будет сильно влиять на продажи.

Факторы успеха зависят от соблюдения процессов менеджерами салона: от знания марки и навыков проведения тест-драйва до передачи покупателя в смежные отделы КСО, трейд-ина и послепродажного обслуживания.



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