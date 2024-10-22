#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota 4Runner
22 октября
Самый надежный автомобиль в мире появился в России: известна цена
В России появился в продаже рамный внедорожник...
Амберавто А5, в оригинале – Mobilize JMEV GSE
22 октября
Теперь на маркетплейсе можно купить электромобиль российской сборки
Электромобили Амберавто А5 стали доступны к...
Что влияет на желание россиян купить китайскую машину
22 октября
Что влияет на желание россиян купить китайскую машину
Эксперт Швед: Часто принять решение о покупке...

Что влияет на желание россиян купить китайскую машину

Эксперт Швед: Часто принять решение о покупке «китайца» помогает тест-драйв

Система контроля и управления персоналом SteadyControl проанализировала более 150 автосалонов и выяснила, почему больше половины клиентов уходят без консультации менеджера.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Что внутри китайских аккумуляторов? Распилили и выяснили!

Часто принять решение о покупке помогает тест-драйв: в 2021 году до 40% клиентов покупали авто после его испытания, а на китайских марках показатель достигал 50%, если после тест-драйва были закрыты все вопросы клиента о модели.

В 2024 году почти половина клиентов не доходила до презентации автомобиля, потому что сотрудник салона не отрабатывал возражения.

Исследование показало, что 7 клиентам из 10 поступает предложение пройти тест-драйв, но проходит его только 41%. При этом 65% россиян готовы купить машину только после прохождения тест-драйва. По информации SteadyControl, именно качество обслуживания и соблюдение процессов в автосалонах влияет на желание приобрести авто сразу.

Мнение эксперта

Директор SteadyControl Auto Егор Швед:

— Спрос на китайские машины с учетом рыночной повестки продолжит расти. При этом уровень клиентского сервиса в дилерских центрах будет сильно влиять на продажи.

Факторы успеха зависят от соблюдения процессов менеджерами салона: от знания марки и навыков проведения тест-драйва до передачи покупателя в смежные отделы КСО, трейд-ина и послепродажного обслуживания.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные внедорожники на российском рынке.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
22.10.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0