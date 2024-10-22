Рама, полный привод, японская платформа — этот внедорожник ожидается в России

Oting в РФ: внедорожник на базе Nissan Patrol и кроссовер на базе Nissan Qashqai

По заявлению представителя китайского бренда Oting в России, в 2025 году марка выведет на российский рынок две модели. Источник со ссылкой на собственные данные из сферы авторитейла внес уточнение в это заявление: речь идет о моделях на базе Qashqai и Nissan Patrol. В пресс-службе Oting комментировать информацию не стали, но пообещали раскрыть подробности в 2025 году.

Если данные подтвердятся, то к предлагающемуся в РФ с февраля 2024-го внедорожнику Paladin и ожидающемуся в продажах в первом квартале 2025 года хардтоп-пикапу Palasso в будущем добавятся один среднеразмерный кроссовер (базирующийся на архитектуре Qashqai) и полноразмерный внедорожник, родственный Nissan Patrol.

Если Paladin почти полностью повторяет Nissan Terra 2018 года, то еще одна модель Oting может оказаться близнецом Nissan Patrol 2020 (на фото)

Таким образом, гамма Oting будет представлять собой редкое для китайского бренда в РФ сочетание: три рамных «проходимца» и всего один кроссовер.

Напомним, вышеупомянутый пикап Palasso наследует архитектуру Nissan Navara, а внедорожник Paladin создан на базе внедорожника Nissan Terra, который суть та же Навара. Модели Oting разрабатываются с непосредственным участием специалистов Nissan для производства на совместном японско-китайском предприятии Zhengzhou Nissan в Китае.

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Источник: Автостат