Рама, полный привод, японская платформа — этот внедорожник ожидается в России
По заявлению представителя китайского бренда Oting в России, в 2025 году марка выведет на российский рынок две модели. Источник со ссылкой на собственные данные из сферы авторитейла внес уточнение в это заявление: речь идет о моделях на базе Qashqai и Nissan Patrol. В пресс-службе Oting комментировать информацию не стали, но пообещали раскрыть подробности в 2025 году.
Если данные подтвердятся, то к предлагающемуся в РФ с февраля 2024-го внедорожнику Paladin и ожидающемуся в продажах в первом квартале 2025 года хардтоп-пикапу Palasso в будущем добавятся один среднеразмерный кроссовер (базирующийся на архитектуре Qashqai) и полноразмерный внедорожник, родственный Nissan Patrol.
Таким образом, гамма Oting будет представлять собой редкое для китайского бренда в РФ сочетание: три рамных «проходимца» и всего один кроссовер.
Напомним, вышеупомянутый пикап Palasso наследует архитектуру Nissan Navara, а внедорожник Paladin создан на базе внедорожника Nissan Terra, который суть та же Навара. Модели Oting разрабатываются с непосредственным участием специалистов Nissan для производства на совместном японско-китайском предприятии Zhengzhou Nissan в Китае.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: Автостат