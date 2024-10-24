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Стало известно, какие детали от Ауруса планируют ставить на Lada Aura

Жанна Воробьева, АВТОВАЗ: Lada Aura может получить сиденья от Ауруса

Со временем на новой Lada Aura могут появиться детали и узлы, применяемые на премиальных автомобилях российской марки Aurus. Об этом рассказала руководитель направления Lada Aura по маркетингу Жанна Воробьева. По ее словам, частичная унификация с Аурусом придаст проекту Aura на АВТОВАЗе дополнительный импульс.

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«Пока это общие поставщики. К примеру, кожу поставляет та же компания, что и для Aurus. В перспективе синергия может стать выше. Мы посматриваем на "старшего брата" и можем взять какие-то технические решения, уже примененные там. Это поможет ускорить развитие проекта. Но всему свое время. Сиденья от Ауруса – в проработке», – сообщила Воробьева.
На момент старта серийного производства на топ-версиях Ауры ставят сиденья Lada Vesta, но с обивкой из натуральной кожи
На момент старта серийного производства на топ-версиях Ауры ставят сиденья Lada Vesta, но с обивкой из натуральной кожи

Напомним, Aurus – это российская марка автомобилей представительского и высшего класса, разработка которых под обозначениями «Единая модульная платформа» (ЕМП) и проект «Кортеж» велась институтом НАМИ с 2013 года. В линейку входят лимузин Senat Limusine, седан Senat и удлиненная версия Senat Long, а также вседорожник Komendant и перспективный микроавтобус Arsenal. Производство ведется в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане.

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Что касается Ауры, Жанна Воробьева сообщила также, что в первые два месяца серийного производства Lada Aura тольяттинский завод АВТОВАЗ будет работать по заказам корпоративных клиентов, а затем автомобиль сможет купить любой желающий. Базовые версии с ценой от 2,6 млн рублей появятся в производственном плане предприятия уже в 2024 году.

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Источник: Autonews

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 21
24.10.2024
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