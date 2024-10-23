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Популярный надежный «японец» вернулся на российский рынок по цене Lada Vesta

В РФ поступили в продажу новые седаны Toyota Corolla по цене от 1,9 млн рублей

Официальные поставки седана Toyota Corolla в Россию прекратились около двух лет назад, теперь этот автомобиль поступает на российский рынок только по альтернативным схемам. Цена начинается от 1 900 000 рублей.

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За столько седан готова привезти под заказ компания из Владивостока. Это будет автомобиль с тканевым салоном и 1,5-литровым 121-сильным двигателем, имеющий полностью светодиодную оптику с датчиком света, медиасистему с навигацией и голосовым управлением, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, функцию запуска двигателя с кнопки, люк в крыше и 15-дюймовые литые диски.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Для сравнения, седан Lada Vesta в топовой версии Techno со 122-сильным мотором и вариатором стоит 1 865 900 рублей, а в спортивном исполнении Sportline его цена составляет 2 222 900 рублей.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

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Остальные Toyota Corolla на российском рынке дороже. Так, еще одна фирма из Владивостока готова привезти такой седан минимум за 2 370 000 рублей, а частник из Москвы запросил за автомобиль 2 480 000 рублей. В других городах такие авто продают из наличия еще дороже.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 19
23.10.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+10