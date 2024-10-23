Популярный надежный «японец» вернулся на российский рынок по цене Lada Vesta

В РФ поступили в продажу новые седаны Toyota Corolla по цене от 1,9 млн рублей

Официальные поставки седана Toyota Corolla в Россию прекратились около двух лет назад, теперь этот автомобиль поступает на российский рынок только по альтернативным схемам. Цена начинается от 1 900 000 рублей.

За столько седан готова привезти под заказ компания из Владивостока. Это будет автомобиль с тканевым салоном и 1,5-литровым 121-сильным двигателем, имеющий полностью светодиодную оптику с датчиком света, медиасистему с навигацией и голосовым управлением, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, функцию запуска двигателя с кнопки, люк в крыше и 15-дюймовые литые диски.

Toyota Corolla

Для сравнения, седан Lada Vesta в топовой версии Techno со 122-сильным мотором и вариатором стоит 1 865 900 рублей, а в спортивном исполнении Sportline его цена составляет 2 222 900 рублей.

Toyota Corolla

Остальные Toyota Corolla на российском рынке дороже. Так, еще одна фирма из Владивостока готова привезти такой седан минимум за 2 370 000 рублей, а частник из Москвы запросил за автомобиль 2 480 000 рублей. В других городах такие авто продают из наличия еще дороже.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автоновости дня»