Комфортный и безопасный: раскрыто оснащение нового «китайца» для России

Бренд FAW назвал восемь опций кроссовера Bestune T90 для России

Новый кроссовер Bestune T90 от FAW, который должен появиться в продаже в России в конце октября, получит богатое оснащение.

В салоне автомобиля установлены 12,6-дюймовый экран мультимедийной системы с антибликовым покрытием, 9,6-дюймовая цифровая приборная панель и беспроводная зарядка для смартфонов. T90 получил шесть подушек безопасности, функцию предупреждения о лобовом столкновении и распознавании дорожных знаков, среди опций также четыре камеры с обзором 540 градусов и система автоматической парковки.

FAW Bestune T90

Новинка станет флагманом бренда в РФ. T90 собран на модернизированной платформе FMA-A2. Его габариты составляют 4718×1880×1710 мм при колесной базе размером 2772 мм.

Техническое оснащение новой модели пока неизвестно.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews.ru