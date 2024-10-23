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Комфортный и безопасный: раскрыто оснащение нового «китайца» для России

Бренд FAW назвал восемь опций кроссовера Bestune T90 для России

Новый кроссовер Bestune T90 от FAW, который должен появиться в продаже в России в конце октября, получит богатое оснащение.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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В салоне автомобиля установлены 12,6-дюймовый экран мультимедийной системы с антибликовым покрытием, 9,6-дюймовая цифровая приборная панель и беспроводная зарядка для смартфонов. T90 получил шесть подушек безопасности, функцию предупреждения о лобовом столкновении и распознавании дорожных знаков, среди опций также четыре камеры с обзором 540 градусов и система автоматической парковки.

FAW Bestune T90
FAW Bestune T90

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Новинка станет флагманом бренда в РФ. T90 собран на модернизированной платформе FMA-A2. Его габариты составляют 4718×1880×1710 мм при колесной базе размером 2772 мм.

Техническое оснащение новой модели пока неизвестно.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | FAW
Количество просмотров 15
23.10.2024
Фото:Depositphotos | FAW
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