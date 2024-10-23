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Юрист предупредил, к чему приведет сокращение количества парковочных мест

Славнов: Сокращение парковок не заставит людей пересесть на общественный транспорт

Юрист Дмитрий Славнов высказал мнение, что предложенное в России с 2026 года сокращение числа парковочных мест рядом с жилыми домами не заставит людей отказаться от личных автомобилей, а наоборот, усугубит проблему с парковкой.

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Славнов отметил, что вместо того чтобы продать свою машину и перейти на пользование общественным транспортом, люди будут действовать иначе – бросать машины где попало. И приведет это к хаосу на улицах, дрязгам и ссорам, а не к тому, что «я сейчас пойду, продам свою машину и пересяду на автобус».

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Он подчеркнул, что личные автомобили во многих случаях удобнее общественного транспорта, и даже каршеринг не сможет полноценно заменить собственную машину.

Кроме того, арендуемые автомобили также требуют парковки. Да и вообще, на чем тогда ездить там, где домов много, а работа общественного транспорта налажена плохо?

Напомним, с 2026 года в России намечено сокращение числа обязательных парковочных мест рядом с жилыми домами, а также введение гибких норм для многоэтажной застройки. В соответствии с дорожной картой, разработанной Минтрансом, Минстрой должен пересмотреть действующие стандарты к декабрю 2025 года.

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Источник: 360.ru

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Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 17
23.10.2024
Фото:АГН «Москва»
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