#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ударит по всему обществу и автопрому: о планах сократить парковки у домов
23 октября
Ударит по всему обществу и автопрому: о планах сократить парковки у домов
Эксперт Сажин: Сокращение парковок приведет к...
Самые любимые и надежные: с этими машинами владельцы не расстаются десятилетиями
23 октября
Самые любимые и надежные: с этими машинами владельцы не расстаются десятилетиями
Топ-10 автомобилей, которыми владеют как...
«Лишь бы было на чем ездить»: какие б/у автомобили чаще всего покупают россияне
23 октября
«Лишь бы было на чем ездить»: какие б/у автомобили чаще всего покупают россияне
Эксперт Шапарин ответил, почему россияне...

Ударит по всему обществу и автопрому: о планах сократить парковки у домов

Эксперт Сажин: Сокращение парковок приведет к расколу на богатых и бедных

Минстрой РФ намерен сократить число парковок около домов в целях мотивировать россиян пересесть на общественный транспорт. Идея кажется позитивной, но в итоге она ударит и по автопрому РФ, и по всему обществу, разделив его на бедных и богатых, считает автоэксперт Владимир Сажин.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Мы одно будем лечить, уменьшая количество машин во дворах, но при этом парализуем их производство. Все-таки автомобиль должен продаваться и ездить», – заявил Сажин.

Рекомендуем
Автомат Aisin, атмосферный мотор – этот внедорожник вошел в топ-5 самых надежных

Машиностроение является одной из важнейших для экономики отраслей, ее всячески поддерживают. А такие предложения нанесут отрасли серьезный урон, считает Сажин.

По его словам, резко отказаться от машин современное общество просто не может, и каждый человек хочет иметь хотя бы один на семью автомобиль. К тому же пока не так хорошо развита транспортная доступность в городах, чтобы можно было принимать такие решения, отметил автоэксперт.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные внедорожники на российском рынке.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ОСН

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 8
23.10.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0