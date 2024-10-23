Ударит по всему обществу и автопрому: о планах сократить парковки у домов

Эксперт Сажин: Сокращение парковок приведет к расколу на богатых и бедных

Минстрой РФ намерен сократить число парковок около домов в целях мотивировать россиян пересесть на общественный транспорт. Идея кажется позитивной, но в итоге она ударит и по автопрому РФ, и по всему обществу, разделив его на бедных и богатых, считает автоэксперт Владимир Сажин.

«Мы одно будем лечить, уменьшая количество машин во дворах, но при этом парализуем их производство. Все-таки автомобиль должен продаваться и ездить», – заявил Сажин.

Машиностроение является одной из важнейших для экономики отраслей, ее всячески поддерживают. А такие предложения нанесут отрасли серьезный урон, считает Сажин.

По его словам, резко отказаться от машин современное общество просто не может, и каждый человек хочет иметь хотя бы один на семью автомобиль. К тому же пока не так хорошо развита транспортная доступность в городах, чтобы можно было принимать такие решения, отметил автоэксперт.

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Источник: ОСН