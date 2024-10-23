Выгоднее, чем платеж по кредиту: подписка на машину набирает популярность

Достоинства и недостатки подписки на автомобиль в России

Эксперты отмечают, что ежемесячные платежи по подписке могут быть в 1,5–2 раза ниже, чем по кредиту со ставкой 26–30% годовых. Так, платежи за кроссовер составят около 55 тысяч рублей в месяц, при этом не требуется первоначальный взнос.

Подписка на автомобиль представляет собой способ владения машиной без её покупки. Аренда автомобиля возможна на срок от 6 месяцев до 3 лет при ежемесячной оплате его использования, сообщил Сергей Медынский, руководитель проекта «ВТБ Авто».

В стоимость фиксированного ежемесячного платежа входят все расходы (страховка, транспортный налог, ТО, замена и хранение зимних шин), кроме топлива и платных парковок.

Такой формат удобен для тех, кто хотел бы регулярно менять автомобиль или не нуждается в нем круглый год. Также подписка может подойти людям, которые не готовы к долгосрочному кредитованию. К тому же кредитные ставки сейчас высоки, необходим первоначальный взнос.

Недавно один из сервисов подписки предложил клиентам возможность выкупа арендованного авто. За первую неделю работы программы было выкуплено уже 100 машин. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что такие предложения будут набирать популярность.

Есть у подписки и минусы. Так, выбор моделей может быть ограничен, хотя в основном предложенный ассортимент удовлетворяет запросы широкого круга потребителей, отметил Шапарин. Также могут возникнуть сложности с поездками за пределы зоны покрытия сервиса, особенно если потребуется выехать в регионы или за границу.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Российская газета