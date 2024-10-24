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Новая дешевая Lada Vesta с АКП появилась у дилеров

У дилеров появилась доступная Lada Vesta c вариатором и 1,6-литровым мотором

К российским дилерам начала поступать новая версия Lada Vesta. Волжский автозавод начал поставки доступной модификации флагманского семейства с автоматической трансмиссией. Так, первые машины появились в шоурумах сети «Прагматика» в Санкт-Петербурге.

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Уточняется, что пока налажены поставки только седанов, но в ближайшем будущем ожидается новая партия Vesta. Такие автомобили оснащаются 1,6-литровым двигателем мощностью 106 сил и вариатором.

Коммерческий директор дилерской сети Александр Шапринский считает, что такие машины будут интересны и тем, кто ранее присматривал себе Lada с механикой, и тем, для кого это будет первый автомобиль с автоматической трансмиссией.

Lada Vesta
Lada Vesta

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На АВТОВАЗе заявили, что автомобиль отличается экономичностью: расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 л на 100 км.

Связка мотора 1.6 л и АТ применяется на седанах Lada Vesta и универсалах Lada Vesta SW начиная уже с базовой версии Comfort. Доплата равна 50 тыс. рублей.

Lada Vesta
Lada Vesta

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 22
24.10.2024
Фото:
«За рулем»
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