Шипованная или липучка: какую резину выбрать
Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, когда лучше выбрать шипованную резину и когда – фрикционную (липучку). Вторая больше подходит для городской езды, поскольку в крупных населенных пунктах чаще всего асфальт обрабатывается реагентами, потому на нем минимальное количество льда и снега, считает специалист.
Он пояснил, что шипы на голом асфальте только увеличивают тормозной путь из-за отсутствия полного контакта колеса с дорогой.
«Если же вы планируете выезжать в область, путешествовать по каким-то региональным дорогам, ехать на дачу или в деревню, где много рыхлого снега, где много снежного наката, который не убирали, а машины закатали его колесами, то в этом случае правильнее пользоваться шипами», – сообщил Попов.
Также, в первую очередь, он призвал автолюбителей полагаться не на шины, а на собственные навыки вождения, поскольку зимой опасность управления автомобилем повышается.
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Источник: Gazeta.SPb