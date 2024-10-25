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АВТОВАЗ вернул концепт Lada Roadster! (видео)

На АВТОВАЗе отреставрировали единственный экземпляр шоу-кара Lada Roadster

Расположенный в Тольятти Музей АВТОВАЗа показал отреставрированный концепт Lada Roadster, который был построен в 2000 году. Реставрация велась силами заводчан на участке доработки мелких серий автомобилей. Ходовому макету вернули способность к самостоятельному движению, а также восстановили лакокрасочное покрытие и полностью пересобрали интерьер.

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В начале «нулевых» вазовский родстер наделал немало шума, поучаствовав в нескольких крупных выставках. В его основе лежит платформа Lada Kalina, которой на тот момент еще не существовало в серийном производстве.

Кузов Лады Roadster – двухместный, в соответствии с названием (не путать к кабриолетом, у которого есть задний ряд), а главная особенность – оригинальная сдвижная Г-образная крыша, посредством сервопривода складывающаяся на крышку багажника и полностью повторяющая ее изгибы.

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Проект был реализован буквально за несколько месяцев силами молодежного коллектива из пяти человек, движущей силой проекта были дизайнеры Сергей Нужный и Михаил Пономарев. После реставрации шоу-кар своим ходом въехал в зал Музея АВТОВАЗа в Тольятти и занял свое место в экспозиции.

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Источник: НА ЗАВОДЕ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 16
25.10.2024
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