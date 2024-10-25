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Новый седан Jaguar можно купить по цене «китайцев»

Дилер привез в Россию обновленный Jaguar XE за ₽6 млн

Новый седан Jaguar XE Long 2024 вышел на российский рынок по схеме параллельного импорта. Этот автомобиль предлагается по цене от 5,99 млн рублей. Примерно столько же сейчас в РФ просят за премиальных «китайцев». Так, популярный Li L7 можно купить минимум за 6 млн рублей.

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Jaguar XE Long
Jaguar XE Long

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Модель в России предлагается в версии Aggressive Sport Edition с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 250 л.с. Автомобиль продается с задним приводом и автоматической коробкой передач.

Среди опций адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, салон из натуральной кожи, а также спортивные сиденья с дополнительной поясничной поддержкой и панорамная крыша. Версия Long характерна для китайского рынка.

Jaguar XE Long
Jaguar XE Long

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Jaguar
Количество просмотров 30
25.10.2024
Фото:Jaguar
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