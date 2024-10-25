Новый седан Jaguar можно купить по цене «китайцев»
Новый седан Jaguar XE Long 2024 вышел на российский рынок по схеме параллельного импорта. Этот автомобиль предлагается по цене от 5,99 млн рублей. Примерно столько же сейчас в РФ просят за премиальных «китайцев». Так, популярный Li L7 можно купить минимум за 6 млн рублей.
Модель в России предлагается в версии Aggressive Sport Edition с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 250 л.с. Автомобиль продается с задним приводом и автоматической коробкой передач.
Среди опций адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, салон из натуральной кожи, а также спортивные сиденья с дополнительной поясничной поддержкой и панорамная крыша. Версия Long характерна для китайского рынка.
Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: Autonews.ru