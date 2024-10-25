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Для каких машин запчасти в России подорожали сильнее всего

Цены на автозапчасти в России выросли на 25% с начала 2024 года

Стоимость автомобильных запчастей с начала 2024 года выросла почти на четверть, по данным «Группы Ренессанс Страхование».

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«Рекомендованные розничные цены на запчасти для российских и иностранных автомобилей с начала года выросли на 24%. Особенно сильно подорожали детали для всех популярных иномарок, прежде всего европейских, входящих в Volkswagen Group (+73%), и корейских (+24%)», – сообщили в компании.

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Больше всего выросла рекомендованная розничная цена на запчасти для автомобилей Skoda (+78%), Volkswagen (+74%) и Audi (+69%).

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Ренессанс Страхование

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 16
25.10.2024
Фото:Depositphotos
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