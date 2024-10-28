BMW и Mercedes-Benz за помощь водителю получили «пятерки», а BYD — «двойку»

Euro NCAP оценил системы помощи водителю у пяти популярных моделей авто

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов (Euro NCAP) представил результаты испытаний систем помощи при вождении для пяти популярных моделей автомобилей.

В условиях роста распространенности данной технологии тестирование показало значительные различия в реализации этой технологии различными производителями. Новая оценка должна информировать потребителей о том, какие автомобили предлагают наиболее эффективные и безопасные решения в этой области.

Оценка систем ассистируемого вождения основывается на двух критериях: качестве этой помощи и безопасности в критических ситуациях. Качество помощи, в свою очередь, оценивает баланс между уровнем поддержки, предоставляемой автомобилем, и степенью вовлеченности водителя в управление.

Безопасность в критических ситуациях включает меры, которые система принимает для предотвращения столкновений. В этом году Euro NCAP расширила требования к мониторингу водителя и добавила новые сценарии для оценки работы систем.

Среди протестированных автомобилей BMW i5 и Mercedes-Benz C-Class получили оценку «очень хорошо». Обе модели обеспечивают надежное управление скоростью, позволяя водителю сосредоточиться на дороге. Mercedes особенно выделился в категории Safety Backup, сумев автоматически выполнить контролируемую остановку при отсутствии реакции водителя.

Volkswagen ID.7 и Volvo EC40 (ранее C40 Recharge) были оценены на уровень «хорошо», показав достойные результаты, хотя им не хватало точности реакции, доступной в моделях BMW и Mercedes-Benz. Эти автомобили продемонстрировали уверенное управление, однако недотягивали до высоких стандартов, установленных лидерами тестирования.

А вот китайский BYD ATTO 3, увы, получил оценку «не рекомендуется». Несмотря на наличие интеллектуального адаптивного круиз-контроля, система показала низкую эффективность, неправильно интерпретируя дорожные знаки и не достигнув минимальных стандартов безопасности. В критических ситуациях, когда водитель не реагировал, система отключала поддержку рулевого управления, оставляя водителя в уязвимом положении.

Euro NCAP подчеркивает, что протестированные системы обеспечивают лишь помощь водителю. Покупатели автомобилей должны знать о недостатках этих систем и использовать их с разумной осторожностью.

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Источник: Euro NCAP