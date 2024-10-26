Популярный корейский семейный минивэн обзавелся 11-местной дизельной версией

Hyundai пополнил линейку Staria 11-местной дизельной версией Elite

Staria Elite сохраняет узнаваемый стиль серии Staria, выделяясь своей футуристической внешностью. Светодиодная полоса, проходящая через всю переднюю часть автомобиля, и плоский логотип Hyundai придают ему современный и запоминающийся облик. 17-дюймовые колесные диски гармонично дополняют образ, подчеркивая динамичность минивэна.

Hyundai Staria Elite

Габариты Staria Elite впечатляют: длина составляет 5253 мм, ширина – 1997 мм, а высота – 1990 мм. Колесная база в 3273 мм обеспечивает просторный салон и вместительный багажный отсек. Для сравнения, популярный конкурент GAC Toyota Sienna имеет более компактные размеры.

Интерьер Staria Elite спроектирован с акцентом на комфорт и функциональность. 8-дюймовый центральный экран и 4,2-дюймовая цифровая приборная панель создают современную и интуитивно понятную информационно-развлекательную систему. Поддержка беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, а также наличие USB-C портов позволяет легко подключить свои устройства.

Для удобства парковки предусмотрены передние и задние парковочные радары, а система автоматической парковки значительно упрощает маневрирование в ограниченном пространстве. Безопасность пассажиров обеспечивается системой помощи при трогании на подъеме (HAC), системой контроля слепых зон (BSW) и множеством других современных технологий.

Интерьер Hyundai Staria Elite

Под капотом Staria Elite установлен проверенный 2,2-литровый дизельный двигатель, развивающий мощность 175 л.с. и крутящий момент 431 Нм. Этот двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость минивэна стартует от 50 000 долларов.

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Источник: ITHome