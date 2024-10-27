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Автоэксперт Родионов рассказал, как лучше подготовить машину к зиме

Семь важных советов по подготовке автомобиля к зимнему периоду

Есть семь простых способов подготовить машину к зиме, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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Он отметил, что в первую очередь нужно сменить резину. Необходимо заранее проверить состояние шин, если планируется эксплуатировать их не первый год. Глубина протектора должна составлять не менее 4 мм.

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Еще нужно проверить аккумулятор. Надо обратить внимание на уровень электролита и проверить заряд. Уровень должен быть не ниже отметки минимум, а заряд – не ниже 12 Вольт.

Также нужно проверить, что уровни всех техжидкостей в автомобиле (моторное и трансмиссионное масла, антифриз, тормозная жидкость) находятся в норме.

Еще перед зимой не помешает пройти полную диагностику на сертифицированном современном СТО, чтобы проверить основные системы автомобиля и убедиться в исправности агрегатов.

Также эксперт посоветовал заменить щетки стеклоочистителя перед снежным периодом.

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Перед наступлением холодов нужно проверить печку. Примерно за 10 минут ее работы на средней интенсивности в салоне должно становиться тепло.

Важно проверить батарейки в пультах и ключах. На морозе они разряжаются быстрее, поэтому есть риск не запуститься с автозапуска.

Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами владельцы не расстаются десятилетиями.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 23
27.10.2024
Фото:freepik / senivpetro
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