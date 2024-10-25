Как повышение ключевой ставки скажется на авторынке

Дилер рассказал, что будет с авторынком после повышения ключевой ставки ЦБ

Директор департамента продаж финансовых услуг ГК Рольф Ольга Бойко рассказала, что будет с авторынком после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку на два п.п. По ее мнению, повышение ключевой ставки до 21% окажет влияние на рынок автокредитования и продажи машин в целом. Основные продажи, как новых машин, так и с пробегом, сейчас происходят с помощью оформления кредитов.

По словам специалиста, кредитные ставки сейчас и так высоки и дальнейший их рост непременно приведет к падению спроса. Ситуацию усугубляют и новые требования к заемщикам в части ПДН (предельно долговой нагрузки), что влияет на уровень одобрения и, как следствие, выдачу самого кредита.

Частично поддерживать рынок новых авто будут более лояльные условия в рамках программ производителей и субсидирование части процентов по кредиту самими дистрибьюторами, заметила Бойко.

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Источник: «Российская газета»