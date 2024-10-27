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Российский завод Haval расширяет производство

Автозавод Haval Motor в Тульской области достиг предела производительности

Расположенный в индустриальном парке Узловая в Тульской области автомобильный завод Haval Motor, по всей видимости, почти достиг пределов производительности. Как сообщает источник со ссылкой на исполнительного директора «Хавейл Мотор Рус» Андрея Акифьева, в китайском руководстве Нaval, входящем в концерн Great Wall Motor, приняли решение расширить производственные мощности.

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Завод Haval Motor в Тульской области запустился в 2019 году
Завод Haval Motor в Тульской области запустился в 2019 году

По словам Акифьева, основные инвестиции в наращивание производственных возможностей сделаны, большая часть работ по модернизации уже завершена. Суммы инвестиций он не озвучил. Но отметил, что уже в 2025 году тульский завод сможет делать по 200 тысяч автомобилей в год. Напомним, изначальная заложенная в него мощность составляла 150 тысяч.

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Производство автомобилей Haval в Тульской области было запущено в 2019 году, а ровно через год предприятие выпустило уже 10 000 автомобилей. В настоящий момент с конвейера сходят Haval Jolion, Haval Dargo, Haval F7 и Haval H3. В прошлом году завод изготовил 100 тысяч машин. План на следующий год – 136,4 тысячи авто, а еще около 110 тысяч готовых автомобилей Haval, Tank и GWM завод импортирует из Китая для продажи в РФ.

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Источник: Коммерсант, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
27.10.2024
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