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В России появился новый японский кроссовер по цене Lada Vesta

В РФ вышел в продажу новый кроссовер Honda WR-V по цене от 2,34 млн рублей

В РФ начались продажи еще одного недорогого кроссовера Honda – WR-V. Модель второго поколения производят в Индонезии, в РФ ее цена начинается от 2 342 000 рублей.

Honda WR-V
Honda WR-V
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Все предлагаемые WR-V продаются только под заказ. За 2 342 000 рублей новый Honda WR-V 2024 г. в. продает компания из Краснодара, готовая привезти в Россию праворульную версию кроссовера. В оснащение авто среди прочего входят четыре подушки безопасности, кондиционер, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, камера заднего вида и другое.

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Для сравнения, спортивный универсал Lada Vesta SW Sportline стоит дороже (от 2 362 900 рублей за авто 2024 г. в.)

Аналогичные кроссоверы могут привезти под заказ две компании из Владивостока по цене 2 390 000 и 2 550 000 рублей соответственно. В стоимость входят все документы и утильсбор.

Honda WR-V построена на платформе хэтчбека Jazz с полузависимой задней подвеской и барабанными задними тормозами. Клиренс равен 220 мм, размеры 4060х1780х1608 мм при колесной базе 2485 мм. Под капотом 1,5-литровый 121-сильный атмосферник, агрегатированный с вариатором. Привод передний.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 23
25.10.2024
Фото:Honda
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