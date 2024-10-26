Хорошо известный россиянам японский кроссовер снова можно приобрести в России

К российским дилерам поступили новые Nissan Qashqai по цене от 2,56 млн рублей

На середину октября этого года на рынке можно обнаружить около 40 новых автомобилей Nissan Qashqai 2-го поколения. Предложения разбросаны по всей стране, от Санкт-Петербурга до Читы и Воронежа.

Nissan Qashqai

Самое бюджетное предложение исходит из Санкт-Петербурга. За 2 560 000 рублей предлагается новый Qashqai 2023 года выпуска с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 144 л.с. и вариатором. Несмотря на наличие кожаного салона и мультимедийной системы с крупным сенсорным экраном, комплектация выглядит несколько урезанной: руль, например, лишен полноценной мультифункциональности и выполнен из пластика.

Более богатая комплектация доступна в Новосибирске за 2 790 000 рублей. За эти деньги предлагается Qashqai с 1,2-литровым турбомотором (115 л.с.). В этом варианте покупатель получает кожаный руль с полной мультифункцией и ряд дополнительных опций, отсутствующих в более дешевой версии.

Более дорогие предложения исходят из Читы и Воронежа. В Чите предлагается Nissan Qashqai 2023 года с 2,0-литровым 144-сильным атмосферным двигателем за 3 350 000 рублей. Несмотря на тканевый салон, автомобиль оснащен кожаным рулем с мультифункцией и внушительным пакетом дополнительных элементов: дефлекторы окон и капота, защита картера, сетка радиатора, а также коврики в салоне и багажнике.

Nissan Qashqai

Наконец, официальный дилер Nissan в Воронеже предлагает более десяти автомобилей в разных цветовых вариантах по цене от 3 360 000 до 3 840 000 рублей. Все они тоже оснащены 2,0-литровым «атмосферником», вариатором и передним либо полным приводом.

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Источник: Автоновости дня