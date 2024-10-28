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Стало известно, как дилеры Lada будут обслуживать стретч-седаны Aura

АВТОВАЗ: Lada Aura будет обслуживаться на СТО по повышенным стандартам

Стретч-седан Aura позиционируется как полноценная новая модель, которая будет продаваться в фирменных автосалонах Lada. И все же она стоит несколько особняком. Во-первых, первые месяцы она будет продаваться только в рамках корпоративных заказов. Во-вторых, это вообще новый для АВТОВАЗа опыт, первая попытка играть на поле полноразмерных седанов D-класса...

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Как будут обстоять дела с обслуживанием этого автомобиля, если вы его купите? Не возникнет ли проблем, связанных с «новизной» или «особым статусом»? Можно ли будет заехать на Ауре к обычному вазовскому дилеру? Вот каков официальный ответ АВТОВАЗа.

«Обслуживание Lada Aura будет осуществляться у обычных дилеров, но по повышенным стандартам — не как у Vesta. Как при покупке автомобиля, так и в процессе эксплуатации. Для корпоративных клиентов будет выездной тест-драйв, персональный менеджер в салоне и так далее. Будет «выделенка» для таких клиентов, премиальная линия техподдержки. Целая программа поддержки в комплекте с автомобилем — при покупке, автоматически», – рассказала руководитель направления по маркетингу Жанна Воробьева.
Lada Aura
Lada Aura

Данная программа еще не финализирована, но технически сформирована, уточнила Воробьева.

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Заметим, что времени на финализацию сервисных тонкостей Ауры у АВТОВАЗа остается немного: товарные машины уже доставляются дилерам, а продажи начнутся в ноябре. Комплектаций у Ауры пока две: Premier (около 2,6 млн) и Status (около 2,8 млн рублей); состав каждой уже известен.

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Источник: Autonews

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 31
28.10.2024
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