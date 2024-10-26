КАМАЗ вывел на рынок новое шасси: рассказываем подробности

КАМАЗ пополнил ассортимент новой версией шасси КАМАЗ-65117

В октябре этого года на рынке появилась новая модификация шасси КАМАЗ-65117, получившая обозначение КАМАЗ-65117-В5.

Шасси КАМАЗ-65117-В5 отличается трёхосной конструкцией и колёсной формулой 6х4, что обеспечивает отличную проходимость даже в самых сложных дорожных условиях. Это делает его идеальным выбором для работы в регионах с плохими дорожными покрытиями.

Шасси КАМАЗ-65117-В5

Модель оснащена мощным двигателем KAMAЗ 689.510-400, который соответствует стандарту Евро-5 и развивает мощность в 390 л.с. Это позволяет автомобилю эффективно работать в составе автопоезда с полной массой до 44 тонн, что делает его универсальным решением для различных логистических задач.

Одним из значительных преимуществ новой модели является 500-литровый топливный бак. Такой объём позволяет обеспечить внушительный запас хода, что особенно важно для дальнобойных перевозок.

Кабина КАМАЗ-65117-В5 выполнена в стиле «Рестайлинг-2» и предлагает широкий спектр удобств для водителя. В её оснащение входят кондиционер, автономный отопитель, электропакет и пневмосиденье, что значительно повышает комфорт во время длительных поездок. Также предусмотрен круиз-контроль и противотуманные фары, что обеспечивает безопасность на дороге в любых условиях.

Внедрение пневмоподвески задней тележки стало важным шагом к улучшению плавности хода и сохранности груза. Такая система подвески позволяет сглаживать неровности на дороге, что особенно актуально при перевозке чувствительных грузов. Допустимая масса надстройки с грузом составляет 17,2 тонны, что открывает возможности для установки различных надстроек.

Шасси КАМАЗ-65117-В5 предназначено для установки разнообразных надстроек. На его базе можно собирать зерновозы, бортовые автомобили с кранами-манипуляторами (КМУ), фургоны, в том числе изотермические, и другую автотехнику.

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Источник: КАМАЗ