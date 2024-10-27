На российском рынке официально появился новый бренд электромобилей

Электрический кроссовер Avatr 11 официально сертифицирован в России

Китайский автопроизводитель Changan готов представить на российском рынке новый бренд — Avatr. Это событие стало возможным благодаря недавней сертификации электрического кроссовера Avatr 11, который получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России. Сертификация была завершена 26 октября, что открывает двери для официальных продаж этой модели.

Avatr 11

Avatr 11 — это купе-кроссовер, который был представлен на китайском рынке в 2022 году. Он выделяется не только своим стильным дизайном, но и высокими техническими характеристиками. Длина автомобиля составляет 4880 мм, а колесная база — 2975 мм, что обеспечивает достаточно пространства как для водителя, так и для пассажиров.

Avatr 11

Одной из главных особенностей Avatr 11 является его электрическая начинка. Кроссовер оснащен двумя электромоторами, которые в сумме развивают мощность в 578 л.с. Это делает его одним из самых мощных электрических кроссоверов на рынке.

Представлять суббренд Avatr в России будет компания Changan Motors Rus. На встрече с российскими журналистами в Чунцине в сентябре 2023 года представители Changan отметили, что выход на российский рынок будет зависеть от ограничений, связанных с параллельным импортом.

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Источник: Китайские автомобили