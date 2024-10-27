Тюнеры превратили изящный кабриолет Mercedes-AMG SL в суровый трехдверный универсал

Brabus выпустил 1000-сильный проект Rocket GTS на базе Mercedes-AMG SL

Brabus, известный своими экстремальными проектами, представил Rocket GTS – трёхдверный шутинг-брейк на базе гибридного Mercedes-AMG SL E Performance.

Brabus Rocket GTS

Основой для этого шедевра стал, казалось бы, неожиданный выбор – топовая гибридная версия Mercedes-AMG SL. Инженеры Brabus не просто добавили багажник, они создали совершенно новый кузов, превратив элегантный кабриолет в стремительный шутинг-брейк с характерной подъёмной крышкой багажника.

Brabus Rocket GTS

Примечательно, что этот кузов, выполненный из углепластика и покрытый прозрачным лаком, демонстрирующим фактуру карбона, прошёл тщательные аэродинамические испытания в аэродинамической трубе. Результат – диффузор и задний спойлер, генерирующие реальную прижимную силу, обеспечивающие выдающуюся устойчивость даже на скоростях свыше 300 км/ч. Хотя точные цифры прижимной силы не раскрываются, Brabus уверяет в превосходной управляемости на экстремальных скоростях.

Двигатель Brabus Rocket GTS

Внешний вид Rocket GTS поражает. Широкие крылья, агрессивный передний бампер – всё говорит о недюжинной мощности, скрытой под капотом. Пятиспицевые карбоновые диски с креплением одной центральной гайкой эффектно дополняют образ.

Интерьер Brabus Rocket GTS

Блок цилиндров V8 объемом 4,0 литра был расточен до 4,4 литра. Замена турбонагнетателей, впускного и выпускного трактов, а также доработки электроники привели к невероятному результату: 1000 лошадиных сил и 1820 Нм крутящего момента (ограниченного до 1620 Нм для защиты трансмиссии). Где расположен зарядный лючок гибридной системы после всех модификаций – вопрос, пока оставшийся без ответа.

Салон претерпел полную трансформацию. Алькантара, карбон, перешитые дверные карты, изменённая передняя панель и задние подлокотники – каждая деталь говорит о высочайшем уровне отделки. Brabus создал не просто мощный автомобиль, а произведение искусства.

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Источник: Brabus