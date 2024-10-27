#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Honda Passport TrailSport 2026
27 октября
Honda назвала этот внедорожник лучшим: на чем основано столь смелое заявление?
Honda раскрыла подробности о спецверсии...
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
27 октября
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Дайджест самых заметных новостей за прошедшую...
Это должен знать каждый перед покупкой китайского автомобиля
27 октября
Это должен знать каждый перед покупкой китайского автомобиля
Эксперт перечислил риски при покупке китайских...

Тюнеры превратили изящный кабриолет Mercedes-AMG SL в суровый трехдверный универсал

Brabus выпустил 1000-сильный проект Rocket GTS на базе Mercedes-AMG SL

Brabus, известный своими экстремальными проектами, представил Rocket GTS – трёхдверный шутинг-брейк на базе гибридного Mercedes-AMG SL E Performance.

Brabus Rocket GTS
Brabus Rocket GTS
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Основой для этого шедевра стал, казалось бы, неожиданный выбор – топовая гибридная версия Mercedes-AMG SL. Инженеры Brabus не просто добавили багажник, они создали совершенно новый кузов, превратив элегантный кабриолет в стремительный шутинг-брейк с характерной подъёмной крышкой багажника.

Brabus Rocket GTS
Brabus Rocket GTS

Рекомендуем
Рама, полный привод, огромный ресурс — выносливый автомобиль за 1,5 млн

Примечательно, что этот кузов, выполненный из углепластика и покрытый прозрачным лаком, демонстрирующим фактуру карбона, прошёл тщательные аэродинамические испытания в аэродинамической трубе. Результат – диффузор и задний спойлер, генерирующие реальную прижимную силу, обеспечивающие выдающуюся устойчивость даже на скоростях свыше 300 км/ч. Хотя точные цифры прижимной силы не раскрываются, Brabus уверяет в превосходной управляемости на экстремальных скоростях.

Двигатель Brabus Rocket GTS
Двигатель Brabus Rocket GTS

Внешний вид Rocket GTS поражает. Широкие крылья, агрессивный передний бампер – всё говорит о недюжинной мощности, скрытой под капотом. Пятиспицевые карбоновые диски с креплением одной центральной гайкой эффектно дополняют образ.

Интерьер Brabus Rocket GTS
Интерьер Brabus Rocket GTS

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Блок цилиндров V8 объемом 4,0 литра был расточен до 4,4 литра. Замена турбонагнетателей, впускного и выпускного трактов, а также доработки электроники привели к невероятному результату: 1000 лошадиных сил и 1820 Нм крутящего момента (ограниченного до 1620 Нм для защиты трансмиссии). Где расположен зарядный лючок гибридной системы после всех модификаций – вопрос, пока оставшийся без ответа.

Салон претерпел полную трансформацию. Алькантара, карбон, перешитые дверные карты, изменённая передняя панель и задние подлокотники – каждая деталь говорит о высочайшем уровне отделки. Brabus создал не просто мощный автомобиль, а произведение искусства.

Brabus Rocket GTS
Brabus Rocket GTS
Brabus Rocket GTS
Brabus Rocket GTS
Brabus Rocket GTS
Brabus Rocket GTS
Brabus Rocket GTS
Интерьер Brabus Rocket GTS
Brabus Rocket GTS
Интерьер Brabus Rocket GTS
Двигатель Brabus Rocket GTS
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Brabus

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Brabus
Количество просмотров 12
27.10.2024
Фото:Brabus
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz SL-класса

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв