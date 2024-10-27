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Зачем новому минивэну Zeekr Mix сбросили 2 тонны груза на крышу?

Перед стартом продаж минивэн Zeekr Mix подвергли серии жестких краш-тестов

Новый Zeekr Mix появился в продаже, приковав к себе внимание демонстрацией прочности кузова однообъёмника без центральной стойки.

Zeekr Mix
Zeekr Mix
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Два экстремальных теста наглядно продемонстрировали, что инновационный дизайн не идет в ущерб безопасности пассажиров. Первый тест заключался в боковом ударе 1,7-тонной тележкой, движущейся со скоростью 60 км/ч. Этот сценарий, не охватываемый стандартными методиками краш-тестов Европы, США или Китая, превосходно показал эффективность усиленной конструкции дверей Zeekr Mix. Дополнительные поперечные усилители, разработанные специально для компенсации отсутствия центральной стойки, предотвратили серьезные деформации салона, а манекены не получили опасных травм.

Боковой удар 1,7-тонной тележкой
Боковой удар 1,7-тонной тележкой

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Второй тест, еще более впечатляющий, заключался в сбрасывании 2,2-тонного контейнера с высоты четырех метров прямо на крышу автомобиля. Это наглядное доказательство исключительной прочности кузова, достигнутой благодаря использованию высокопрочных сталей горячей штамповки с пределом текучести 2000 МПа. Жесткость кузова на кручение у Zeekr Mix составляет 37 600 Нм/градус, что на 18% превосходит показатель BMW X5 (31 700 Нм/градус) и, по утверждению Zeekr, делает его на треть прочнее среднестатистического минивэна.

Сбрасывание 2,2-тонного контейнера на крышу
Сбрасывание 2,2-тонного контейнера на крышу

Эти экстремальные испытания не просто демонстрация силы, а продуманный маркетинговый ход. Zeekr прямо отвечает на потенциальные опасения покупателей, связанные с отсутствием центральной стойки.

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Примечательно, что все эти инновации не привели к заоблачной цене. Zeekr Mix оказался на треть дешевле, чем конкурентный минивэн 009, сделав высокотехнологичный и безопасный электромобиль доступнее широкому кругу покупателей.

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Источник: Yiche.com

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Лежнин Роман
Фото:Zeekr
Количество просмотров 2
27.10.2024
Фото:Zeekr
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