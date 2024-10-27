Это должен знать каждый перед покупкой китайского автомобиля

Эксперт перечислил риски при покупке китайских автомобилей в России

В сентябре в топ 5 самых продаваемых автомобилей вошли 4 китайских марки (Haval (19,7 тыс.), Chery (16,2 тыс.), Geely (16,1 тыс.) и Changan (11,5 тыс.)), демонстрируя впечатляющий рост продаж и составив серьёзную конкуренцию традиционным игрокам, включая лидера – LADA (35 тыс.)

«Китайские производители привлекают российских покупателей, прежде всего, низкими ценами по сравнению с местными и зарубежными аналогами, а также хорошим стандартным оснащением и выгодными условиями обслуживания», — заявил автоэксперт Дмитрий Новиков .

Безусловно, низкая цена – главный козырь китайских авто. Однако, экономия на начальном этапе может обернуться существенными расходами в будущем.

Главная головная боль – сервисное обслуживание. Рынок динамичен, и ничто не гарантирует, что компания, сегодня активно продающая автомобили, завтра не покинет Россию, оставив владельцев наедине со своими проблемами. Закрытие дилерских центров – это не просто неудобство, а потенциальная катастрофа. Ремонт, гарантийное обслуживание, доступ к оригинальным запчастям – все это становится под вопросом.

Даже если дилерская сеть останется, доступность запчастей – серьезный вызов. Ожидание доставки может растянуться на неопределённый срок, а цены на запчасти могут быть существенно выше, чем у более распространенных брендов. Неоригинальные запчасти, в свою очередь, могут снизить надежность автомобиля и безопасность его эксплуатации.

Современные автомобили под завязку напичканы электроникой. Регулярные обновления программного обеспечения – залог безопасности и стабильной работы всех систем. Отсутствие обновлений для китайских автомобилей – реальная проблема. Это может привести к ухудшению функциональности, появлению ошибок и даже к серьёзным сбоям в работе. В случае отсутствия обновлений безопасности, автомобиль становится уязвим для хакеров.

Качество сборки и надежности китайских автомобилей сильно варьируется в зависимости от производителя и модели. Хотя за последние годы произошел значительный прогресс, до уровня ведущих мировых брендов ещё далеко. Потенциальный покупатель должен тщательно изучить отзывы владельцев, проверить репутацию производителя и, по возможности, провести независимую экспертизу выбранной модели.

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Источник: SpeedMe