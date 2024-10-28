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На Весте в «заряженной» версии можно полностью отключить ESC

Lada Vesta Sportline получила особую систему ESC и ряд важных функций

После возвращения системы динамической стабилизации ESC на родительскую модель Vesta, применение ее на модификации Vesta Sportline, которую выпускает дочернее ООО «Лада Спорт», было лишь вопросом времени.

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Но официальный пресс-релиз сообщает, что в случае с «заряженной» (1,6, 118 л.с., модифицированные подвески и тормоза, обвес, акценты в салоне) Вестой Sportline система ESC получила особые настройки.

Сообщается, что эти настройки позволяют «наиболее полно раскрыть потенциал форсированного мотора и подвески спортивного типа». К тому же, система тут полностью отключаемая, а не до 57 км/час, как на обычной Весте.

Lada Vesta Sportline
Lada Vesta Sportline

Кроме того, на Sportline вернулся тот же пакет функций, что «залетел» вместе с ESC и на основную модель: боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом Auto.

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А еще впервые в штатном исполнении на Vesta Sportline появились передние парктроники и контроль слепых зон с индикацией в зеркалах. А противотуманки теперь – тоже светодиодные (как основная оптика), и с функцией подсветки поворота. Ну и важное в преддверии зимы: Vesta Sportline получила обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла. Напомним, Vesta Sportline выпускается в двух типах кузова – седан и универсал. Весь новый пакет потянул на 80 100 рублей.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 16
28.10.2024
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