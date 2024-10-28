На Весте в «заряженной» версии можно полностью отключить ESC

Lada Vesta Sportline получила особую систему ESC и ряд важных функций

После возвращения системы динамической стабилизации ESC на родительскую модель Vesta, применение ее на модификации Vesta Sportline, которую выпускает дочернее ООО «Лада Спорт», было лишь вопросом времени.

Но официальный пресс-релиз сообщает, что в случае с «заряженной» (1,6, 118 л.с., модифицированные подвески и тормоза, обвес, акценты в салоне) Вестой Sportline система ESC получила особые настройки.

Сообщается, что эти настройки позволяют «наиболее полно раскрыть потенциал форсированного мотора и подвески спортивного типа». К тому же, система тут полностью отключаемая, а не до 57 км/час, как на обычной Весте.

Lada Vesta Sportline

Кроме того, на Sportline вернулся тот же пакет функций, что «залетел» вместе с ESC и на основную модель: боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом Auto.

А еще впервые в штатном исполнении на Vesta Sportline появились передние парктроники и контроль слепых зон с индикацией в зеркалах. А противотуманки теперь – тоже светодиодные (как основная оптика), и с функцией подсветки поворота. Ну и важное в преддверии зимы: Vesta Sportline получила обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла. Напомним, Vesta Sportline выпускается в двух типах кузова – седан и универсал. Весь новый пакет потянул на 80 100 рублей.

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