Один из самых выносливых в мире: большой мощный «американец» вернулся в Россию
Большой внедорожник Chevrolet Tahoe, недавно попавший в рейтинг самых долговечных SUV в мире, снова продается на российском рынке. Автомобиль попал в РФ по параллельным каналам по цене от 11,1 миллиона рублей. Все варианты в конфигурации RST.
В такой спецификации доступно три ряда сидений на 7 мест. У автомобиля цифровая приборная панель, большой сенсорный монитор мультимедийного комплекса, климатическая система на несколько зон, камеры кругового обзора, пневмоподвеска и много других опций.
Chevrolet Tahoe продается в Тюмени, Самаре, Москве и Рязани. Его стоимость составляет от 11,1 до 15,55 млн рублей.
Автомобиль оснащен 5,3-литровым силовым агрегатом с максимальной производительностью 343 л.с. Также в РФ есть модификация с 6,2-литровым ДВС на 426 л.с. Оба варианта ДВС работают в паре с классической 10-ступенчатой АКП и постоянным полным приводом с муфтой передней оси, и функцией «понижения передачи» для сложных условий.
Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.
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Источник: «Автоновости дня»