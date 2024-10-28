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Один из самых выносливых в мире: большой мощный «американец» вернулся в Россию

В России появился в продаже внедорожник Chevrolet Tahoe по цене от 11,1 млн рублей

Большой внедорожник Chevrolet Tahoe, недавно попавший в рейтинг самых долговечных SUV в мире, снова продается на российском рынке. Автомобиль попал в РФ по параллельным каналам по цене от 11,1 миллиона рублей. Все варианты в конфигурации RST.

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В такой спецификации доступно три ряда сидений на 7 мест. У автомобиля цифровая приборная панель, большой сенсорный монитор мультимедийного комплекса, климатическая система на несколько зон, камеры кругового обзора, пневмоподвеска и много других опций.

Chevrolet Tahoe продается в Тюмени, Самаре, Москве и Рязани. Его стоимость составляет от 11,1 до 15,55 млн рублей.

Chevrolet Tahoe
Chevrolet Tahoe

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Автомобиль оснащен 5,3-литровым силовым агрегатом с максимальной производительностью 343 л.с. Также в РФ есть модификация с 6,2-литровым ДВС на 426 л.с. Оба варианта ДВС работают в паре с классической 10-ступенчатой АКП и постоянным полным приводом с муфтой передней оси, и функцией «понижения передачи» для сложных условий.

Chevrolet Tahoe
Chevrolet Tahoe

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 19
28.10.2024
Фото:Chevrolet
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