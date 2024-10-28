Траты россиян на автотовары заметно выросли: названы цифры

«Чек Индекс»: траты россиян на товары для автомобилей выросли на 41%

За год россияне стали больше тратить на автотовары, расходы выросли на 41%, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Так, чаще всего покупают запчасти, смазочные материалы, автохимию и аксессуары. Средний чек увеличился на 41% и составил осенью 7,4 тыс. руб., хотя количество покупок выросло совсем немного.

С января по август на все необходимое для машины россияне тратили около 6 тыс. рублей за одну покупку, что на 30% больше, чем за тот же период 2023 года.

Причиной стал рост цен, связанный с усложнением логистических процессов, импортными поставками и недостаточным предложением при высоком спросе, объясняют эксперты. Так, летом и осенью подорожали официальные китайские комплектующие, а также расходники для европейских машин.

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Источник: «Известия»