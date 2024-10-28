Хорошо знакомый доступный кросс-хэтчбек вернулся в Россию: известна цена

В России появился в продаже новый Dacia Sandero Stepway по цене 2,4 млн рублей

В Москве появился в продаже новый кросс-хэтчбек Dacia Sandero Stepway 2024 г. в. Предлагается европейская, но уже русифицированная версия модели.

Dacia Sandero Stepway

Продавец уточняет, что это «тот самый Renault Sandero Stepway», который хорошо знают в России, только в новом кузове. У автомомбиля штатная медиасистема с крупным тачскрином, навигацией и Bluetooth, тканевая отделка сидений, кожаыный мульти-руль, круиз-контроль, бортовой компьютер, кондиционер и прочие опции.

Под капотом Dacia Sandero Stepway 1,0-литровый бензиновый турбомотор TCe мощностью 90 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой МКП. Привод передний.

Dacia Sandero Stepway

Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами владельцы не расстаются десятилетиями.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автоновости дня»