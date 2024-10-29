В России выдано рекордное количество автокредитов

В сентябре в РФ выдали 174 тысячи автокредитов на сумму почти 250 млрд рублей

Огромная задолженность по автокредитам сформировалась в России на фоне долгого периода ажиотажной выдачи этих самых кредитов. В сентябре российские банки выдали 173,8 тыс. автокредитов на общую сумму 247,9 млрд рублей. Это стало очередным историческим максимумом.

Причем остальные сегменты кредитования в РФ показывали снижение или стагнировали, рассказывает источник со ссылкой на статистику аналитического агентства Frank RG.

Автокредиты до последнего времени были наименее зарегулированным сегментом кредитования – надбавки к коэффициентам риска для автокредитов были введены центробанком только в июле 2024 года. Впрочем, банки регулировали ажиотажный спрос невысоким уровнем одобрения – именно по автокредитам в сентябре он составил всего 22,4%, тогда как в прошлом году он составлял 30%.

Несмотря на это, число заемщиков, просрочивших более чем на три месяца платежи по автокредитам, в минувшем сентябре выросло до рекордного с 2018 года показателя – 31,4 тысячи человек. В общей структуре должников их доля впервые составила 2%. Проще говоря, россияне все активнее берут автокредиты, но с платежами по этим кредитам у все большего количества людей возникают сложности.

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Источник: Коммерсант