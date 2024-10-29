#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Зашевелились после критики: УАЗ улучшил качество своих машин
29 октября
Зашевелились после критики: УАЗ улучшил качество своих машин
УАЗ модернизировал раздаточную коробку для...
Wey 05 2024 года
29 октября
Известны новые российские цены на кроссовер Wey 05
Премиальный гибрид Wey 05 2024 модельного года...
Российский автопром — жив или нет?
29 октября
Российский автопром — жив или нет?
НАПИ: в России активно растет производство...

В России выдано рекордное количество автокредитов

В сентябре в РФ выдали 174 тысячи автокредитов на сумму почти 250 млрд рублей

Огромная задолженность по автокредитам сформировалась в России на фоне долгого периода ажиотажной выдачи этих самых кредитов. В сентябре российские банки выдали 173,8 тыс. автокредитов на общую сумму 247,9 млрд рублей. Это стало очередным историческим максимумом.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Причем остальные сегменты кредитования в РФ показывали снижение или стагнировали, рассказывает источник со ссылкой на статистику аналитического агентства Frank RG.

Автокредиты до последнего времени были наименее зарегулированным сегментом кредитования – надбавки к коэффициентам риска для автокредитов были введены центробанком только в июле 2024 года. Впрочем, банки регулировали ажиотажный спрос невысоким уровнем одобрения – именно по автокредитам в сентябре он составил всего 22,4%, тогда как в прошлом году он составлял 30%.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Несмотря на это, число заемщиков, просрочивших более чем на три месяца платежи по автокредитам, в минувшем сентябре выросло до рекордного с 2018 года показателя – 31,4 тысячи человек. В общей структуре должников их доля впервые составила 2%. Проще говоря, россияне все активнее берут автокредиты, но с платежами по этим кредитам у все большего количества людей возникают сложности.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Коммерсант

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 24
29.10.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0