Российские запчасти получили защиту от подделок

ГК «СТТ» внедрила новую защиту на оригинальных запасных частях

Фирменные запчасти для автомобилей ГАЗ получили дополнительную защиту, позволяющую избежать покупки контрафакта. Дистрибьютор ГК «СТТ» внедряет новую защиту на оригинальных запасных частях. На упаковку деталей машин Горьковского автозавода добавили дополнительную маркировку в виде голограммы. Это поможет клиентам распознать неоригинальные запчасти и снизить риски распространения подделок, что является серьезной проблемой.

Так выглядит новая упаковка с голограммой – такие запчасти продаются в фирменных магазинах «Детали машин»

«Контрафакт наиболее часто встречался среди деталей подвески и тормозной системы (36%), электрики (21%) и компонентов двигателя и трансмиссии (20%). При выборе товаров для автомобилей 54% покупателей ориентируются на проверенных продавцов, а 35% — на цены», – отмечают в компании.

По данным компании, 46% опрошенных (около 2 тысяч респондентов) сталкивались с контрафактным товаром, из них 31% пожаловались на последующую поломку и снижение качества работы машины, но за компенсацией в суд обратились только 7%.

Амортизатор ГАЗ с новой маркировкой

Заметим, что подделки сейчас зачастую полностью имитируют оригинал, и только особые меры способны отделить контрафакт от фирменной запчасти. И то, работают они далеко не всегда и не все. Тем не менее, это некая дополнительная гарантия от дальнейших поломок и аварий с риском для здоровья. Кроме того, использование фальсификата и контрафактных запасных частей отменяет гарантию на автомобили. Напомним, около четырех лет назад АВТОВАЗ ввел для запчастей двухслойные стикеры с уникальным номером.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте