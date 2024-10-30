Депутат Бундестага ФРГ назвал ситуацию с VW примером преступной политики властей

28 октября агентство DPA, ссылаясь на главу производственного совета концерна Даниэлу Кавалло, сообщило о планах Volkswagen закрыть три завода в Германии, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест. Завод в Оснабрюке также под угрозой, и, по словам Кавалло, кризис затронет все производственные площадки Volkswagen в стране.

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре считает, что ситуация вокруг VW наглядно показывает несостоятельность политики деиндустриализации, проводимой правящей коалицией «Светофор» (СДПГ, «Зеленые» и СвДП).

Он утверждает: «Вместо инвестиций в передовые технологии, средства направляются на ветряные мельницы и аккумуляторы. Если к этому добавятся неэффективные попытки внедрения водорода, германской экономике будет нанесен еще больший ущерб».

По мнению Котре, руководство Volkswagen искренне полагало, что идеологически обоснованная концепция электромобильности найдет признание на рынке.

Он отметил, что ни одна другая автомобильная компания так бездумно не оказалась в ловушке неконкурентоспособной технологии. При этом Фольксваген опирался на постоянные субсидии вместо того, чтобы вдумчиво анализировать рынок.

Депутат убежден, что руководство концерна допустило гигантский просчет, за который теперь приходится расплачиваться. Он добавил, что, по его мнению, автомобили с двигателями внутреннего сгорания и через 50 лет по-прежнему будут превосходить электромобили.

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Источник: ТАСС