В РФ запретят продажу растаможенных на физлиц автомобилей

Дилерам в России предложили запретить продажу растаможенных на физлиц машин

Участники круглого стола Комитета по регламенту и парламентской деятельности Совета Федерации (Совфеда) предложили запретить продажи растаможенных на физлиц машин, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Участники мероприятия подготовили соответствующее обращение в адрес правительства и в Минпромторг. Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов заявил, что сейчас на российском авторынке сложилась негативная ситуация. Так, дилеры при ввозе дорогих авто растаможивают их на физлиц. Затем такие автомобили продаются в салонах, но фактически не принадлежат компании, которая импортировала их в страну.

Это позволяет дилерам избежать ответственности в случае различных поломок или выявления дефектов после продажи машины, что нарушает права потребителей, отметил Павлов.

Он считает, что упомянутый запрет поможет исправить ситуацию на авторынке. Речь идет в том числе о запрете продавать авто по договорам поручения. Для этого потребуется внести соответствующие изменения в Правила продажи товаров.

Сейчас такие договоры позволяют юрлицам действовать от лица физических, оставляя доверителю всю ответственность по сделке, в том числе по вопросам качества реализуемых автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Известия»