В РФ запретят продажу растаможенных на физлиц автомобилей
Участники круглого стола Комитета по регламенту и парламентской деятельности Совета Федерации (Совфеда) предложили запретить продажи растаможенных на физлиц машин, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.
Участники мероприятия подготовили соответствующее обращение в адрес правительства и в Минпромторг. Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов заявил, что сейчас на российском авторынке сложилась негативная ситуация. Так, дилеры при ввозе дорогих авто растаможивают их на физлиц. Затем такие автомобили продаются в салонах, но фактически не принадлежат компании, которая импортировала их в страну.
Это позволяет дилерам избежать ответственности в случае различных поломок или выявления дефектов после продажи машины, что нарушает права потребителей, отметил Павлов.
Он считает, что упомянутый запрет поможет исправить ситуацию на авторынке. Речь идет в том числе о запрете продавать авто по договорам поручения. Для этого потребуется внести соответствующие изменения в Правила продажи товаров.
Сейчас такие договоры позволяют юрлицам действовать от лица физических, оставляя доверителю всю ответственность по сделке, в том числе по вопросам качества реализуемых автомобилей.
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Источник: «Известия»