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В РФ запретят продажу растаможенных на физлиц автомобилей

Дилерам в России предложили запретить продажу растаможенных на физлиц машин

Участники круглого стола Комитета по регламенту и парламентской деятельности Совета Федерации (Совфеда) предложили запретить продажи растаможенных на физлиц машин, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

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Участники мероприятия подготовили соответствующее обращение в адрес правительства и в Минпромторг. Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов заявил, что сейчас на российском авторынке сложилась негативная ситуация. Так, дилеры при ввозе дорогих авто растаможивают их на физлиц. Затем такие автомобили продаются в салонах, но фактически не принадлежат компании, которая импортировала их в страну.

Это позволяет дилерам избежать ответственности в случае различных поломок или выявления дефектов после продажи машины, что нарушает права потребителей, отметил Павлов.

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Он считает, что упомянутый запрет поможет исправить ситуацию на авторынке. Речь идет в том числе о запрете продавать авто по договорам поручения. Для этого потребуется внести соответствующие изменения в Правила продажи товаров.

Сейчас такие договоры позволяют юрлицам действовать от лица физических, оставляя доверителю всю ответственность по сделке, в том числе по вопросам качества реализуемых автомобилей.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 16
29.10.2024
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
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